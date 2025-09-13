Merza ben vale unha foliada
Elena Ferro celebra por cuarto ano consecutivo Eferro Foliada, un festexo na parroquia cruceña. A celebración naceu do centenario do taller en 2015, e agora converteuse nunha festa de balde que atrae xente de todo o mundo, con: concertos, actividades e obradoiros durante todo o día.
Repartir as grandes festas e celebracións por todo o mundo, reactivar o rural e crear eventos con puro ADN da cultura do lugar. É todo isto posible? Elena Ferro do taller Eferro loita porque sexa unha realidade con todos os seus medios. Pertence a unha liñaxe de zoqueiros en Merza, e hoxe organiza a cuarta edición da Foliada Eferro, unha festa na parroquia cruceña que reuniu ao redor de 4.000 visitantes o ano pasado.
A foliada nace da celebración do centenario do taller Eferro, en 2015. Para conmemorar a data, fixeran tamén unha festa polo estilo, moi semellante ás que celebran hoxe en día. Ferro explica que o pasaron tan ben ela amais o seu pai (xa que son moi festeiros) que se preguntaron a si mesmos, «por que agardar outros cen anos para festexar xuntos?». Esta idea quedou aí, rumiando nas mentes destes artesáns. Mais coa falta de tempo e o traballo, tardou moito en volverse unha realidade. Trala pandemia, as ganas de reunirse e de saír á rúa foron o empuxón que precisaban para organizar a primeira Foliada Eferro, en 2022.
E agora catro anos despois, mantéñena como unha festa coa que falan con moito orgullo. Mais este é un ano «especial», como apunta Ferro, pola perda do seu pai apenas fai dous meses. «Nos sentimos un millón a súa falta, mais para min sigue presente, e co que gozaba desta festa, estará máis presente aínda», apuntou Ferro.
Hoxe contarán en Merza cunha xornada de concertos e actividades durante todo o día. Dende ás 12:00 da mañá con gaiteiros ata pola noite, con Treixadura e De Ninghures. Ferro destaca a actuación da tarde de Aleix Toxiño e Begoña, un neno pandeireteiro que actúa xunto á súa avoa, un concerto que «emociona moitísimo» e que xa foi o acto sorpresa da edición pasada. Mais aínda que se intentou, aínda non se sabe nada das actuacións sorpresa deste ano, que polo que indicou son varias «cousas». O único que adiantou foi que un deles é o un dos seus momento máis esperados do día. Pero hai cousas que non cambian, como Viravolta Títeres, que acompaña esta iniciativa dende a súa primeira edición, xa que, «Son os meus amigos dende fai máis de trinta anos, e aos cativos gústalles moito, e sempre intento que podas estar connosco. Isto non quere dicir que vaian a estar en todas as edición, pero se por min puidera, sería así».
Que sorprende á xente desta festa que fai que queiran repetir? «O que máis recibimos durante o ano é o agradábel e tranquilo que é o ambiente. Que todas as idades o poden pasar ben», explica Ferro. Pero ademais tamén se da a situación de que prende á xente de fora. Comenta que hai unha familia de Lanzarote que viaxou este ano unha semana á Merza para ir á foliada, e aproveitaron para coñecer a zona.
A xente que se acerque, poderá tamén entrar na tenda e no taller de Eferro, e tamén botarlle unha ollada ao novo espazo cultural que está ao lado. Aínda que pretenden inauguralo este Nadal, aproveitarán este local, que partiu da foliada, para facer aí as actividades para as crianzas. «Nos gracias ás redes sociais, conseguimos que moita xente se acerque aquí ao taller. Para nós é importante darlle vida ao rural, ser capaces de que cada un dende o seu lugar e traballo poda facer cousas para que as aldeas non morran. Este espazo cultural é para programar cultura na zona e que non estea todo nas urbes».
