Mejoras en aceras y retirada de maleza en Lalín

El edil de Obras de Lalín, José Cuñarro, supervisó la reparación de aceras que se acometen en diversos puntos del casco urbano y que permitirán reparar zonas deterioradas y en peor estado. También anunció que en la próxima semana, en cuanto remita la lluvia, se procederá al repintado de la señalización viales horizontal o pasos de cebra. También la próxima semana se procederá al desbroce y retirada de malezas en aquellos puntos del casco urbano donde sea necesario y al mismo tiempo rematarán los desbroces en el rural.