Mejoras en aceras y retirada de maleza en Lalín
El edil de Obras de Lalín, José Cuñarro, supervisó la reparación de aceras que se acometen en diversos puntos del casco urbano y que permitirán reparar zonas deterioradas y en peor estado. También anunció que en la próxima semana, en cuanto remita la lluvia, se procederá al repintado de la señalización viales horizontal o pasos de cebra. También la próxima semana se procederá al desbroce y retirada de malezas en aquellos puntos del casco urbano donde sea necesario y al mismo tiempo rematarán los desbroces en el rural.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
- Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar