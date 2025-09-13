Lalín incluirá 1.200 viviendas urbanas en su plan para activar el sistema de biorresiduos

Con retraso, como la mayor parte de los concellos de las comarcas, pero Lalín comienza a dar pasos para cumplir con la legislación relativa a la gestión de los residuos. La administración municipal acaba de licitar, por algo más de 132.000 euros, un plan para el desarrollo de campañas de información, difusión y sensibilización. En la memoria técnica del contrato se detallan las líneas maestras de la gestión de los denominados biorresiduos y la implantación del contenedor marrón o de quinta fracción.

En el trabajo técnico se indica que para las viviendas urbanas se trabajará con colectores domésticos mientras que en el rural habrá composteros. Para la puesta en marcha de acciones de dinamización entre las familias de la trama urbana se prevé la implicación de 1.200 hogares en lo que se denomina como cantidades objetivo; el cálculo de unidades familiares que se estima participarán en el proyecto de forma voluntaria. En el casco hay sobre 4.000 viviendas. En este entorno se optará por la recogida en contenedor cerrado en la calle, con colectores de 360 litros que funcionarán con un mecanismo de llave. Los grandes productores tendrán un contenedor propio, que deberán sacar a la calle en las horas establecidas. Los productores medianos, locales que vacían la materia orgánica en los contenedores de la calle, contarán con bolsas compostables de gran formato. La mayor parte serían restaurantes.

En la memoria técnica se estima la cantidad de biorresiduo que se produciría: 302 toneladas las viviendas y 202 los grandes productores, dando como resultado 151 toneladas de compost. El Concello se plantea rebajar los impropios al 5%, sin contar con las bolsas compostables.

Una parte relevante del proyecto es la concienciación y por eso se prevén para este año 36 acciones informativas en la calle complementadas con 120 jornadas de trabajo. Al mismo tiempo se distribuirán 5.000 folletos y 120 distintivos para los negocios colaboradores. También habrá visitas a todos los centros educativos, donde se repartirán 1.500 imanes personalizados con la imagen del proyecto.

Rural

El objetivo para el rural pasa por llegar «en pocos años» al 60% de las casas del rural, donde residen 9.000 personas. Con los composteros ya operativos y los nuevos se estima que serían 4.500 las personas participantes en el proyecto; la mitad de los habitantes del rural, con el fin de llegar este año a las 420 toneladas de biorresiduos tratados. Con 500 nuevos composteros de 400 litros de capacidad y cada una de las nuevas instalaciones de los recipientes individuales previstas en este proyecto, se contará con una primera visita de montaje y formación y una segunda visita varias semanas después para aclarar dudas.

El ayuntamiento se compromete a nombrar un coordinador técnico del plan que sea que haga el seguimiento a posteriori de finalizar el proyecto y se encargue de hacer las visitas y recibir a preguntas y sugerencias de las familias usuarias.

Adquisición de 150 contenedores y medio millar de composteros por casi 70.000 euros

El Concello contrató semanas atrás por 69.754 euros el suministro de contenedores y composteros, material indispensable para poner en marcha la separación y gestión de los residuos que hasta entonces iban todos al contenedor verde y que ahora parte deberán depositarse en el marrón. El contrato fue adjudicado a la empresa Suministro Integral del Agua. El pliego establecía la entrega de 1.200 unidades de cubos domésticos de biorresiduos; recipientes de 10 litros aireados, de color marrón, fabricados en polipropileno y totalmente reciclables. También 2.400 rollos de bolsas compostables [con un mínimo de 20 bolsas cada uno] con una capacidad de 10 litros adaptable a cubos aireados de 7 y 10 litros. Además, de 150 contenedores rodantes de biorresiduos, de cuerpo y capa de color marrón, y de 360 litros de capacidad; bolsas compostables para los grandes generadores, con una partida inicial de 240 rollos con 10 bolsas cada uno y medio millar de composteros domésticos con capacidad de 400 litros.