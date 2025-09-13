La hostelería local ve con buenos ojos la prohibición de fumar en terrazas

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que refuerza la legislación contra el tabaquismo, incluyendo la prohibición de fumar en terrazas de bares y restaurantes, así como en otros espacios públicos al aire libre como piscinas, marquesinas de transporte y campus universitarios.

A pesar de la controversia generada por esta medida, con voces críticas que consideran la desproporcionada, muchos están de acuerdo con que se limite la presencia de humo en los espacios públicos.

En cambio, la fuerte cultura de terraza, muchas asociada al tabaquismo, podría verse afectada por la regulación. Para conocer cuáles son las impresiones de la hostelería, FARO ha realizado un reciente sondeo en establecimientos de la comarca de Deza y Tabeirós, que revela una postura mayoritariamente favorable entre los hosteleros locales. Según los datos recopilados, la mayoría de los entrevistados considera que la prohibición no afectará negativamente a sus negocios e incluso podría resultar beneficiosa, mejorando la experiencia del cliente y el ambiente laboral.

Si bien todavía no hay una fecha concreta para la implementación de la nueva lei, ya que debe pasar pro el trámite parlamentario, varios negocios hosteleros de A Estrada y Lalín ven con buenos ojos el cambio. Por ejemplo, en el caso estradense, Javier Rey, propietario de cuatro establecimientos en el casco urbano, considera esta una modificación positiva, y un avance, lejos de verla como un posible perjuicio para su actividad. «La verdad es que no creo que nos afecte negativamente, en lo más mínimo, y de hecho creo que si perdemos clientela fumadora, ganaremos aquella que por el humo del tabaco no se quedaba a consumir en terraza», explica.

A mayores, el empresario hostelero estima que la regulación también ayudará a mejorar las condiciones de higiene y salubridad de las terrazas y locales: «Es habitual que aunque haya ceniceros en la mesa, los fumadores tiren las colillas en el suelo, por lo que ahora este sería un problema menos».

Javier Rey entiende la polémica, pero apunta a que con el tiempo, ocurrirá lo mismo que cuando en 2011 se prohibió fumar en interiores: «Al principio la gente pensaba que era un disparate, y ahora lo que nos parece una locura es lo contrario».

En el caso de Lalín, Cristian Cibeira, de bar Oasis, secunda las palabras de su compañero de gremio. «Yo soy fumador y veo bien la medida de que se prohiba el tabaco en las terrazas. La gente que no fuma no tiene porqué estar respirando ese humo», relata. «Personalmente, no creo que nos afecte demasiado, hay más motivos para venir al bar que el de fumarse un cigarro en la terraza, y eso no va a cambiar», comparte el empresario lalinense. Con todo, admite que esta opinión puede no se compartida por el resto de personas dedicadas al sector: «Creo que depende mucho del tipo de clientela que tenga un negocio, nosotros tenemos tanto gente dentro del local como fuera, y si bien es cierto que en invierno los que suelen quedarse en terraza son los fumadores, creo que funcionaremos igual de bien».

Esta ley antitabaco aprobada el pasado día 9 contempla otras medidas como: por primera vez se establece también la prohibición del consumo de tabaco y productos relacionados por parte de menores de edad, con sanciones tanto para la venta como para el consumo, restricción de dispositivos desechables o la equiparación de petillo y cigarro electrónico.

Las restricciones del covid, un recuerdo que cambió hábitos

La prohibició de fumar en terrazas implica que, a partir de la entrada en vigor de dicha normativa, los fumadores deberán desplazarse a unos metros de distancia cuando enciendan el cigarro. Esto recuerda a medidas similares tomadas durante la pandemia a causa del covid entre 2020 y 2022. En este sentido, tanto Javier Rey como Cristian Cibeira ven en las restricciones del postconfinamiento un ensayo que ya consiguió concienciar a muchos sobre la cuestión de fumar en espacios públicos. «Muchos ya se levantan ahora cuando quieren fumar, desde el covid ese chip lo cambiamos», manifiesta el hostelero lalinense al frente del bar Oasis.