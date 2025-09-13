Forcarei va a juicio contra la Diputación por 300.000 euros

El Concello de Forcarei acudirá a los tribunales para reclamar más de 300.000 euros de una subvención concedida por la Diputación de Pontevedra para la rehabilitación de la Casa da Xuventude. El juicio se celebrará este lunes 15 de septiembre, a las 10.00 horas, en la Sala de Vistas 14 del nuevo edificio judicial de A Parda, en Pontevedra.

Según denunció la exalcaldesa Verónica Pichel en sus redes sociales, el municipio solicitó en 2021 una ayuda a la Diputación a través de los fondos Reacpon con el fin de rehabilitar el inmueble. En 2022, explicó, se le concedió una subvención de 500.000 euros, pese a que —según sus palabras— el Partido Popular «votó siempre en contra».

Las obras comenzaron en 2023 y, de acuerdo con la versión de Pichel, se ejecutaron «en plazo y de manera correcta», con la justificación de la subvención ya presentada. Sin embargo, tras el cambio en la Diputación, con la entrada del PP en el gobierno provincial, la situación dio un giro. «Con las obras terminadas y todo en regla, el PP solo ingresó 180.000 de los 500.000 euros firmados por convenio», afirmó.

La exregidora sostiene que la decisión responde a un boicot político impulsado por la actual diputada y alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro. «Ante la insistencia de Cachafeiro en boicotear este proyecto, sus amigos del PP no ingresaron el medio millón de euros y el Concello se vio obligado a interponer una denuncia contra la Diputación», subrayó Pichel, quien acusa directamente a la actual regidora de tener como «principal objetivo ganarle ese juicio al Concello de Forcarei», algo que, según recalcó, expresó en el pleno celebrado el 29 de agosto.

El importe en litigio asciende a más de 300.000 euros, una cifra que, en palabras de Pichel, «pertenece a todos los vecinos y vecinas de Forcarei». La exalcaldesa recuerda que la subvención fue notificada y firmada en convenio, por lo que entiende que la Diputación está obligada a ingresar la totalidad de la ayuda.

«La Casa da Xuventude ya está rehabilitada, la subvención está justificada, pero solo se abonaron 180.000 euros. Lo que está en juego no es un pulso político: son los derechos de los vecinos de Forcarei», escribió Pichel en sus redes sociales, animando a la ciudadanía a asistir como público al juicio.

Cambio de gobierno local

La polémica se produce en un contexto político convulso en Forcarei. El pasado mes de julio, el municipio vivió un cambio de gobierno tras prosperar una moción de censura presentada por el PP de Belén Cachafeiro y el concejal no adscrito Rafael Fiestras. La moción apartó a Verónica Pichel de la alcaldía.