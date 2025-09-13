A Estrada celebra nueva edición de la Feira do Moble del 18 al 21 de este mes

El próximo lunes 16 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar en el Salón de Actos del Recinto de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada la presentación oficial de la 37ª edición de la Feira do Moble de Galicia, una de las citas feriales más emblemáticas de la localidad. Durante el acto también se dará a conocer la revista de la presente edición, publicación de referencia que recoge información de interés sobre el certamen, sus expositores y actividades complementarias, consolidándose como un material imprescindible para profesionales y visitantes.

La presentación contará con la asistencia de autoridades y representantes del sector. Entre ellos destacan José Antonio Rodríguez Fachado, Director Territorial de Empleo, Comercio y Emigración; Belén Cachafeiro, diputada; Gonzalo Louzao, alcalde de A Estrada; Lucía Pedroso, vocal de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa; y José Luís Terceiro, presidente de la Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada. La presencia de estos representantes institucionales refuerza la importancia del certamen como motor económico y punto de encuentro de empresarios y comerciantes del sector del mueble y equipamiento para el hogar.

La 37ª edición de la Feira do Moble de Galicia se celebrará del 18 al 21 de septiembre y ofrecerá entrada gratuita durante las jornadas del jueves y viernes. El horario será ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas. La muestra contará con una amplia exposición de productos y soluciones para el hogar, incluyendo mobiliario multisectorial, y mantendrá las tradicionales actividades complementarias, entre ellas sorteos de regalos y una experiencia especial consistente en un viaje a Aveiro para algunos de los visitantes.

La organización del certamen cuenta con el respaldo de instituciones públicas y privadas. Entre los colaboradores institucionales se incluyen la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia, la Deputación Provincial de Pontevedra, el Concello de A Estrada, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, y la Asociación Comarcal de Empresarios de A Estrada. A nivel privado, el evento recibe apoyo de empresas locales y del sector, como Brea y Barcala, Charli Decoración, Ferroestrada, Fimart, Habita Inmobiliaria, La Bombilla, Mapfre, Pulpería Porta, Residencia Amboage, SBC Gasolineiras, Sierra Publicidad, Terca, Us Eventos y Varela Motor.

Además, la colaboración desinteresada de artistas locales como As Lerchas, Chelo do Rejo, Pablo Chichas e Isi contribuye a la difusión del certamen, consolidando la Feira do Moble de Galicia como un referente en el sector, un espacio de encuentro para profesionales y un evento de interés cultural.