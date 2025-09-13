A Estrada acolle unha exposición na honra a Rosalía de Castro
A mostra itinerante estará dispoñible do 15 ao 30 deste mes, na Praza da Constitución
REDACCIÓN
A Praza da Constitución da Estrada acollerá, entre o 15 e o 30 de setembro, a exposición ao aire libre «A Casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía», organizada pola Fundación Rosalía de Castro e comisariada polo deseñador Pepe Barro. A mostra percorre a historia da Casa-Museo Rosalía de Castro, inaugurada o 15 de xullo de 1971 en pleno franquismo grazas á colaboración de milleiros de persoas, entidades, concellos e comunidades da emigración.
O proxecto tivo o seu punto de partida en 1947 coa creación do Patronato Rosalía, que funcionou como refuxio do galeguismo durante a ditadura. Actos como a Misa de Rosalía en Bonaval convertéronse en auténticos encontros de afirmación cultural e política, mantendo viva a memoria da autora a pesar da represión.
A iniciativa de recuperación da casa foi posible pola campaña impulsada por José Manuel Rey de Viana, que organizou colectas en numerosas vilas e centros galegos no exterior. Máis de 70 concellos, varias entidades bancarias e infinidade de asociacións uníronse a unha mobilización que fixo posible a compra da vivenda en Padrón, onde Rosalía residiu entre 1882 e 1885.
A exposición, que se inaugurou na Coruña en 2021, percorreu xa máis de vinte localidades galegas e chegou tamén a Braga, en Portugal. Estruturada en seis capítulos, combina fotografías de gran formato e textos breves que explican tanto a vida de Rosalía na casa como o proceso de conversión do inmobl.
