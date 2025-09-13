Decretan la fase de liquidación de la empresa Frigodeza
Los acreedores podrán dirigirse al Juzgado de lo Mercantil que lleva el procedimiento concursal
REDACCIÓN
El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pontevedra dictó días atrás la apertura de la fase de liquidación y la consiguiente disolución de la compañía Industrias Frigoríficas del Deza SL. Cabe recordar que la empresa Frigodeza, propietaria del matadero situado en el polígono lalinense de Botos, había solicitado ya la declaración de concurso de acreedores, trámite admitido por el juzgado a mediados del mes de mayo.
En menos de la administración concursal tras el cese de los administradores de la empresa, la sala de lo Mercantil hace un llamamiento a los acreedores, con el fin de trasladarle íntegramente la resolución y demás actuaciones del procedimiento. Así, los acreedores podrán dirigirse a este citado órgano u oficina judicial o a la sede electrónica sedejudicial.justicia.es. El edicto, resuelto el pasado día 4, fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.
