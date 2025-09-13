Cruz Roja recoge material escolar en el centro comercial Carrefour de Lalín

Lalín acoge estos días la décimo séptima edición de la Vuelta al Cole Solidaria, una iniciativa de Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja de recogida de material escolar. Hoy será el último día que se celebre en el supermercado lalinense de esta marca, una iniciativa que recoge 203 hipermercado de 47 provincias españolas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El proyecto arranca con la donación directa de 100.000 euros en material escolar realizada por Carrefour, a la que se le sumarán las aportaciones de los ciudadanos, en clave de material escolar.

Estos recursos esperan poder dar cobertura a las necesidades en esta materia a miles de niñas y niños en especial situación de vulnerabilidad de toda España. La iniciativa tiene el objetivo de reducir el gran impacto económico que va a suponer el inicio del nuevo curso para miles de familias en riesgo social, y contribuir alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (Educación de Calidad). Además, va a ayudar a empoderar a los menores beneficiarios en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar.

Desde el nacimiento del proyecto, entregaron 7,3 millones de euros en material escolar. En la pasada edición, la Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja material escolar valorado en 401.560 euros. Recursos que permitieron cubrir las necesidades de 14.186 niños y niñas en situación de vulnerabilidad de España.