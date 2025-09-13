El Concello de Cruces alerta de un vertido en el río Deza
Solicita la intervención «inmediata» de Augas de Galicia | Aclara que la piscina de A Carixa se abastece de agua limpia del río Orza
REDACCIÓN
El Concello de Vila de Cruces lleva tres semanas consecutivas realizando labores de vigilancia y seguimiento en el río Deza, tras detectar la presencia reiterada de espuma en sus aguas, «un claro indicio de un posible vertido contaminante», según indican desde el consistorio cruceño. Las inspecciones realizadas por el momento han confirmado que el origen de la contaminación se encuentra aguas arriba del término municipal. Por ello, el Concello ha enviado un informe detallado a Augas de Galicia solicitando su intervención urgente para investigar el origen del vertido, evaluar el posible impacto ambiental y adoptar las medidas necesarias para detener y revertir la situación de los vertidos.
Al mismo tiempo, el Concello de Vila de Cruces quiere tranquilizar a los residentes y usuarios del área recreativa de A Carixa, aclarando que la piscina «no se abastece con las aguas del Deza, sino que se llena con agua limpia del río Orza, «por lo que no existe riesgo de contaminación», aseguran los técnicos municipales. «El Concello de Vila de Cruces mantiene su compromiso con la protección del medio ambiente y seguirá informando oportunamente sobre la evolución de este incidente», reiteran. La denuncia cruceña llega apenas una semana después de que el BNG de Silleda denunciase vertidos en el Deza en Carboeiro y A Carixa.
