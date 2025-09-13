Comprar es más divertido con juegos y palomitas

La campaña de Volta ao Cole de AEDEZA y el CCA llega a su fin tras una jornada lúdica llena de actividades y juegos en la Praza da Igrexa de Lalín para despedirse de esta edición por todo lo alto. Los organizadores de la AEDEZA comentan que fue una campaña que, al igual que otros años, tuvo mucho éxito, ya que «siempre funciona muy bien, aunque el tiempo no nos acompañara del todo este año».

Bernabé/ Javierl Lalín

La fiesta no solo fue una gran oportunidad para que los más pequeños se divirtieran, también fue el último día en el que la gente podía canjear sus tickets y conseguir alguno de los regalos que sorteaban, al igual que una ración de palomitas gratis si presentabas ticket de compra. Los vales de compra siguen siendo los premios más populares: de 15 euros para descontar en compras superiores a 30, de 10 para superiores a 20 y de 5 para 10. A mayores, se repartieron paraguas, auriculares, bolsas y otros tipos de obsequios. Esta campaña cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia y el Concello de Lalín.