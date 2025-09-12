Trasdeza retoma las sesiones de apoyo a las familias
REDACCIÓN
La Asociación Antonio Gandoy, en colaboración con el concello de Silleda, vuelve a poner en marcha este mes de septiembre Espazos das familias, preescolar na casa, una iniciativa dirigida a padres, madres y tutores de niños y niñas de entre 0 y 4 años. Este programa busca convertirse en un espacio de formación, apoyo y orientación para las familias en el proceso de crianza, facilitando herramientas para mejorar tanto la gestión emocional como el desarrollo educativo de los más pequeños.
La primera sesión será el martes 23 de septiembre a las 17:00 horas en el Centro Social de Silleda, en donde abordarán temas relacionados con la primera infancia. Es una actividad abierta a todas las familias del municipio que deseen participar y contará con una serie de sesiones a lo largo del curso académico, en el mismo horario que la primera quedada. Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse a través del correo electrónico antoniogandoyeducacion@gmail.com, o llamando al teléfono 629 91289.
La concejala de Benestar e Educación, Ángela Troitiño, agradece a la entidad que siga apostando por Silleda y anima a las familias «a participar en un programa que es todo un referente en la educación en un entorno rural».
