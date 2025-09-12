El torneo Galo Cup recupera su mejor versión

El Torneo Alevín de Fútbol 7 Galo Cup, promovido por la Sociedad Deportiva Cruces, celebra este año su edición número 15. Se trata de un evento en el que participan quince de las mejores canteras de Galicia y Portugal, así como otras de referencia en el panorama nacional como Las Palmas o la Ponferradina. El día 20 de septiembre echará a rodar el balón de un campeonato que pondrá sobre Vila de Cruces todos los ojos del fútbol base de la península.

El presidente de la Diutación de Pontevedra, Luis López, participó en la presentación organizada ayer en el campo de fútbol de O Camballón de Vila de Cruces. Junto a él estuvieron representantes del Concello de Cruces y de la directiva encabezada por Daniel Roibás. El presidente de la entidad explicó que la Galo Cup recupera en esta edición el nivel de sus mejores ediciones, con varios participantes de renombre en su cartel.

Los equipos que participarán en esta edición serán Arzúa, EF Lalín, Sporting Braga, Celta de Vigo, Paços de Ferreira, Montañeros, Bertamiráns, Escola Estrada de Fútbol Base, Lugo, EF Silleda, Touro, Acea da Ma, Ponferradina, Las Palmas y el equipo local, la SD Cruces. Roibás señaló que han conseguido contar con tres de las mejores canteras de Portugal, además de con dos equipos importantes del panorama nacional como Las Palmas y Ponferradina.

El torneo contará con una liguilla inicial, seguida de eliminatorias para decidir al campeón. Los partidos darán comienzo a las 9.30 horas en el campo de O Camballón y se prolongarán de manera ininterrumpida durante todo el día. La final está prevista para las 20.30 horas.

«Es un campeonato de nivel. Creo que será un bonito torneo siempre que el tiempo nos acompañe», manifestó el dirigente, quien destacó la dificultad de organizar un evento así. «Llevamos meses de trabajo. Incluso tuvimos que cambiar la fecha prevista. Nuestra idea era hacerlo en junio pero había equipos que no podían venir. Al final lo pasamos para septiembre y la idea es mantenerlo este mes en los próximos años».

Luis López reconoció la contribución de entidades como lo SD Cruces, ayuntamientos como el de Vila de Cruces y campeonatos como el torneo alevín de fútbol 7 Galo Cup para consolidar las Rías Baixas como la provincia del deporte. “Un evento que es una de referencia en el calendario deportivo de la comarca, del deporte de base y una cita internacional muy esperada cada año. Y, claro está, una muestra más de que: Somos la provincia del deporte”, aseguró el mandatario provincial.

“Es un torneo que hace soñar a los chavales con alcanzar su sueño de ser estrellas del fútbol, al tiempo que estrechan lazos de amistad y deportividad, que cumple 15 años de éxito gracias al buen hacer de la directiva y que es escaparate de la provincia del deporte, un polideportivo al aire libre compuesto por 61 concellos para la práctica del deporte”, afirmó el presidente de la Diputación.