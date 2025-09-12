Una red de conocimiento y compañía en la maternidad

La maternidad es una etapa de la vida muy solitaria y compleja. Teta e Coliño nació para crear un espacio para todos los padres y crianzas que no cuentan con una red familiar de apoyo y conocimientos, o que busquen un espacio seguro para aprender y compartir sus experiencias. La sede en Lalín (que es parte de una asociación mayor fundada en Vigo), se formó en 2022. Un espacio creado por madres dezanas, como Clara Garrote, Naomi Fernández, Silvia, Celtia, y muchas otras, junto con Raquel Doallo, mujeres que impulsaron esta iniciativa.

Ayer celebraron la primera reunión del año en el Edificio Manuel Rivero, en la que organizaron los encuentros mensuales y las posibles actividades de este curso. Se apuntaron a esta primera quedada nueve familias, de las cuales varias son estas madres que llevan desde el comienzo. Doallo explica que están muy ilusionadas con que se animen a participar nuevos padres, porque es necesario que el grupo se renueve y que lleguen nuevos bebés para que la iniciativa continúe. En teoría, este grupo está dirigido para crianzas de entre 0 y 3 años, aunque como aclara Doallo, algunas madres (ella incluida) ya tienen pequeños que superan esa edad.

Su principal actividad es una reunión mensual de familias para compartir momentos, consultas e inquietudes sobre lactancia y crianza. Además, también organizan una variedad de talleres y eventos, entre ellos el de porteo. Doallo explica que se trata de un espacio al que llevan varios tipo de mochilas y otros métodos (como fulares) de portabebés para que las participantes los puedan probar y descubran si es algo que podrían trasladar a su maternidad o qué tipo se les adapta mejor. La organizadora comenta que es una evento que le gusta especialmente por la aceptación que recibe, al igual que por lo mucho que la ayudó a ella en su proceso de ser madre.

Aunque aún no saben con exactitud el programa con el que trabajarán este año, es posible que estén organizando un concierto para padres y crianzas, aunque todavía no está asegurado.

Participar en las actividades de esta iniciativa es completamente gratuito, aunque siempre intentan que la gente se haga socio, que tiene un coste de 30 euros al año. «Realmente, ser socia te permite preferencia para apuntarte en las actividades, algo que en Lalín no es tan importente, pero está bien también poder tener acceso a los préstamos», explica Doallo.

Comenzaron como un grupo de madres dezanas que buscaban crear una red de apoyo. En la pandemia, participaban en las actividades virtuales de la asociación Teta e Coliño, y les preocupaba que cuando se pudieran hacer de nuevo en presencial, se quedarían sin este recurso. Teniendo en cuenta que años antes hubiera otro colectivo, Aloumiños de Leite, tomaron la decisión de crear ellas mismas el oferta pero en esta zona. Tras hablar con la asociación viguesa y trabajar la idea de convertirse en una sede sin tener que formalizarse como otro colectivo, realizaron una encuesta en la que preguntaban a cuánta gente le interesaría un grupo como este. Respondieron cerca de setenta interesados.

Desde su creación han hecho muchas actividades para ayudar a la maternidad lalinense: talleres con expertas como el de alimentación saludable con Patricia Galego, una charla sobre nutrición y salud con Alberto Mouriño, conciertos, apoyar al grupo de pre-parto y marchas reivindicativas por la salud.