Proponen la consolidación del Festival de Bandas de Gaitas de Lalín

«Queremos que este festival quede instaurado como una de las actividades que se van a hacer en la fiesta», indica José Ramón Vilela, miembro de la organización. La tercera edición del Festival de Bandas de Gaitas de Lalín se celebrará el sábado 20, en las Fiestas de As Dores, un evento promovido por la Asociación Cultural Carballo de Manteiga y financiado por el Concello de Lalín, con la colaboración de la Diputación de Pontevedra. Este año, actuará la Banda de Gaitas Os Castros de Ames, la Banda María Soliña de Cangas y la Banda Carballo de Manteiga de Lalín, organizadora.

El evento comenzará a partir de las 18:00 horas y estará dividido en dos partes. Comenzarán el la Praza da Igrexa, en la intersección con Rúa Monte Faro, y recorrerán por la Avenida Luis González Taboada. Luego, a la altura del IES Laxeiro, se dirigirán al barrio da Cacharela, pasando por la Rúa Loriga, Rúa Principal hasta Fonte dos Cabalos e desde allí girarán a Matemático Rodríguez para acabar en Joaquín Loriga. La segunda parte, ya delante de la estatua, será donde se celebren los concierto, alrededor de las 19:00 horas. Cada banda ofrecerá un concierto de unos 20 o 25 minutos, aproximadamente, hasta las 20:30, cuando comience la actuación de A Lira de Prado, para que no se solapen las dos actividades culturales.

La concejala de Cultura, Begoña Blanco, afirma que «desde el Concello volvemos a apostar un años más por este tipo de festival que funcionó tan bien en las dos ediciones anteriores, en donde siempre se hizo un pasacalles muy vistoso por el pueblo. En las fiestas de Lalín siempre contamos con todos los grupos de música tradicional y, por lo tanto, con las bandas de gaitas que son muy vistosas en su forma de desfilar, de tocar, por los ritmos que ellas tienen. El Concello financia este festival, igual que otras actuaciones que hay durante todas las fiestas de la localidad, y esperamos que haya mucha gente y que no nos llueva. El tiempo es muy importante para las celebraciones y esperamos que la gente y vecindad nos acompañen».

Para saber un poco más de los protagonistas de la actividad, la Banda de Gaitas María Soliña de Cangas se fundó en 2016, en 2017 se presentó a Banda de Gaitas e Percusión dirigida inicialmente por Pedro Fariñas. En 2018 hicieron su presentación oficial en el Auditorio municipal de Cangas con alrededor de 24 músicos. En 2021 la dirección paso a manos de Marina Fernández Vigo. En 2025 celebraron su 10 aniversario, igual que Carballo de Manteiga. Organizaron una Gala especial con segunda edición de Concurso de Canto y Percusión María Soliña que contó con un alta participación de grupos gallegos.

La Banda de Gaitas Os Castros, de Ames, se fundo en 1992 y nació como fruto de su Escola de Gaitas e Percusión. La banda está compuesta por unos 30 integrantes, entre gaiteiros y percusionistas. Cuentan con un repertorio de música tradicional gallega pero también piezas de autor y adaptaciones con instrumentos como saxofón o acordeón. La banda está dirigida desde su fundación por el maestro Alfonso Saniiao.

Carballo de Manteiga se fundó en 2015 después de la desaparición de la Banda de Gaitas Deputación de Pontevedra. Su nombre se debe a uno de los robles que había en la plaza donde se asienta la estatua Loriga. Participaron en 2017 en el Festival del Mundo Céltico de Ortigueira, y en 2018 en el Intercéltico de Occidente en Casariego. Con pocos años , ya recibió varios galardones, entre ellos «alecrín de oro» de FEGALCAT.