El Polígono de Toedo se quedará sin agua durante dos horas el próximo lunes

El polígono industrial de Toedo se quedará sin suministro de agua el próximo lunes, 15 de septiembre, entre las 20.00 y las 22.00 horas. El corte está motivado por la instalación de un contador en la red de abastecimiento, un dispositivo que permitirá controlar el consumo y detectar posibles fugas en esta zona empresarial de A Estrada.

La medida fue anunciada este jueves por el concejal delegado de Servicios Municipales, Óscar Durán, quien precisó que se ha elegido ese tramo horario con la intención de reducir al mínimo la afección en la actividad diaria de las empresas del polígono. El contador que se instalará será el primero dentro del plan de sectorización que el Concello ha puesto en marcha para mejorar el control de la red de distribución de agua.

El proyecto responde a una normativa europea, trasladada a la legislación estatal y autonómica, que obliga a los municipios a garantizar un mayor grado de eficiencia en el consumo. En concreto, la regulación establece que debe estar controlado, como mínimo, el 75% del agua distribuida, de manera que el porcentaje de volumen incontrolado no supere el 25%.

En el caso de Toedo, la instalación del nuevo aparato no solo permitirá registrar de forma precisa los consumos, sino también vigilar el funcionamiento general de la red. Además, servirá para llevar a cabo un control de la presión, un aspecto que, según explicó el edil, ayudará a prevenir roturas derivadas de tensiones excesivas en las canalizaciones.

La sectorización continuará en las próximas semanas en otros puntos del municipio. La siguiente actuación está prevista en la Zona Deportiva, donde se colocará otro dispositivo similar. «Iremos incrementando esta sectorización de manera progresiva, a través de nuevos contadores y de sistemas de apertura y corte de agua», señaló Durán.

El plan prevé asimismo la instalación de contadores en todos los edificios municipales. Con esta medida se busca un conocimiento más preciso de la demanda real en cada punto de la red, lo que facilitará la detección de fugas y el control del consumo tanto en instalaciones públicas como en el conjunto del servicio.

El concejal explicó que el objetivo es avanzar hacia una gestión más eficiente. «Si sabemos el agua que sale de la estación de tratamiento, tenemos que saber el agua que se consume», indicó en su comparecencia. Con la información recogida por los nuevos dispositivos se podrán ajustar los caudales de manera más efectiva, reduciendo pérdidas y mejorando la planificación del suministro.

El corte en Toedo, aunque puntual, constituye la primera intervención de un programa que se desarrollará de forma gradual en distintos sectores de la red municipal. Desde el Concello se insiste en que se trata de una actuación obligatoria, vinculada a la normativa vigente, y no de una decisión discrecional.

En este sentido, cabe destacar que este mismo julio se localizaba en la zona una fuga de 700.000 litros diarios, lo que ligado a la época estival y a las prolongadas sequías podría haber resultado en un problema de abastecimiento, por lo que una buena gestión de este recurso resulta indispensable.