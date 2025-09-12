Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un peregrino de Sri Lanka en Codeseda

Shan, un peregrino de Sri Lanka, llegó ayer a la localidad de Codeseda realizando el Camiño da Geira e dos Arrieiros. Con esta nueva nacionalidad ya son 47 las que se tienen registradas al paso de peregrinos por la zona en dirección a Santiago de Compostela.

