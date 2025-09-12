Matrícula para la escuela municipal de música de Silleda

La Escola Municipal de Música de Silleda vuelve a abrir nuevo plazo de matrícula este mes en sus dos centros, situados en Silleda y en A Bandeira. Para formalizar las altas losinteresados pueden acudir a las dos sedes del centro, en el edificio de la EMUSI sita en la avenida Recinto Feiral o en el Auditorio Manuel Dopazo. Tambiéncontactar, en el caso de Silleda llamando al teléfono 986 592004 y en escolademusicadesilleda@gmail.com ; y en A Bandeira en 630 725 617 o en correo bandadebandeira@hotmail.com. El curso 2025-26 comenzará en los dos centros en los próximos días (en Silleda el 22 y en A Bandeira el 23 de este mes) , impartiéndose asignaturas comunes cómo así como las distintas especialidades de instrumento.

Además de música y movimiento, iniciación y lenguaje musical, común a los dos centros, en Silleda se imparte oboe, clarinete, flauta, saxofón, trompa, trompeta, trombón, bombardino, tuba, violonchelo, percusión, batería, gaita, piano, guitarra, acordeón, armonía y análisis, música de cámara, banda infantil, y banda juvenil. Y en A Bandeira; oboe, flauta, clarinete, saxo, trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba, percusión, batería, pequebanda, banda juvenil, lenguaje musical para adultos y preparación para pruebas de conservatorio.