Lionel Rexes Martínez gaña o Concurso Balbino de Relatos
A obra «As donas da noite» foi a máis valorada polo xurado | O autor recibe 1.500 euros e Edición Fervenza publicará o texto
«Escrita cunha prosa poderosa, de diálogos incisivos, As donas da noite é unha proposta que agradará a aquel lectorado que desexe contemplar o noso rural cunha outra ollada», así describiu o xurado do X Concurso Balbino de Relatos a obra As donas da noite, da autoría de Lionel Rexes, natural do concello de Alfoz (Lugo), texto co que resultou gañador desta décima edición.
O veredicto, que premiou a novela por unanimidade, emitiuno un xurado composto por reputados profesionais do sector, entre os que se atopaban Carlos Loureiro (profesor e escritor), Fernando González Graña (escritor e dramaturgo), Rosalía Morlán (escritora e poeta) e Armando Requeixo (profesor e crítico literario). O xurado quixo destacar tamén nesta obra «a súa inmersión nun rural galego poliédrico no que convive o herdo espiritual de séculos coas novas realidades sociais, laborais e relacionais».Así mesmo, puxo en valor «a súa a visión dunha aldea complexa, multifacetada e arredada do bucolismo idílico doutrora, que nestas páxinas é substituído por poderosas personaxes que nos enfrontan coas problemáticas de supervivencia do noso agro, os movementos asociativos de base e a convivencia entre tradición e modernidade». Os membros do xurado tamén quixeron destacar a calidade da vintena longa de orixinais presentados entre os que se incluían tanto novelas como relatos dirixidos igual a público xuvenil como adulto.
O texto gañador deste certame literario recibirá 1.500 euros de premio e será publicado por Edicións Fervenza. Durante os próximos meses traballarase na edición do texto, que se presentará nun acto no que tamén se fará entrega do premio.
Lionel Rexes Martínez naceu en París en 1971, cidade á que emigraran seus pais, naturais do Valadouro, terra á que retornaron e na que vive dende hai moitos anos. Licenciado en Maxisterio pola Universidade Autónoma de Madrid, coordinador da bitácora Vasoiras da Xibarda e colaborador de medios galegos, Rexes ten unha importante traxectoria como narrador, tanto polos títulos publicados coma polos premios recibidos. A súa primeira novela foi A raíña das velutinas (2017), publicada por Edicións Xerais co que obtivo o Premio Manuel Lueiro Rey de Novela curta, un certame no que volvería ser distinguido en 2021 con A montaña do poeta. Son tamén da súa autoría o caderno de ensaios paremiolóxicos Ditos e refrás do Valadouro e Nove lúas (2024), coa que se alzou co Premio Xosé Neira Vilas de Novela Curta. Agora prepara O terceiro desexo, obra coa que foi finalista do Premio de Novela Vilar Ponte.
