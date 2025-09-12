Lalín asesorará hasta octubre sobre la limpieza de fincas para prevenir fuegos

El consistorio lalinense lleva días recibiendo un goteo constante de propietarios de fincas sobre las que deben actuar para prevenir incendios. El gobierno local aclara que si bien en las cartas remitidas desde el departamento municipal de Medio Ambiente se establecía un plazo de 15 días naturales para cumplir con estas obligaciones en las denominadas fajas secundarias, los vecinos tendrán este y el siguiente mes parea resolver sus dudas sobre el contenido de la comunicación municipal.

Los propietarios podrán acercarse al consistorio o llamar a su número de teléfono para realizar sus consultas. Las inspecciones para la comprobar la limpieza de las fincas no comenzarán antes de diciembre. Cabe indicar que las comunicaciones efectuadas desde la administración municipal se deben al convenio entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para dar cumplimiento a la ley de prevención y defensa contra los incendios forestales.

Parcelarias

Sobre las cartas enviadas a los vecinos en de las zonas de la parcelaria de Vilatuxe y O Corpiño, ahí se incluyen las fincas previas al proceso de concentración. Así, los particulares deberán hacer constar que los predios ya no son de su propiedad y con posterioridad recibirán en sus domicilios la notificación correcta con la asignación de las nuevas fincas.