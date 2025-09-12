José Crespo visita los tres colegios del rural lalinense

El alcalde de Lalín, José Crespo, visitó ayer por la mañana los colegio de Cercio, Prado y Vilatuxe para departir sobre el inicio del curso con los directores y responsables de los centros para comprobar el inicio del curso académico con normalidad. Unos centros, donde en las últimas semanas, se estuvieron acometiendo una serie de trabajos de mantenimiento para el inicio del curso lectivo una vez superado el parón del verano.