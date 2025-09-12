Forno pide que se retome el apoyo económico para Roteiros de Lalín

La portavoz del PSOE de Lalín. Alba Forno, reclama al gobierno local que recupere para el año 2026 el convenio de colaboración económica con Roteiros de Lalín y que incremente la dotación que anteriormente ascendía a 5.000 euros. Resaltó que «no se puede entender que uno de los colectivos que más lleva hecho por atraer visitantes, divulgar y cuidar nuestro patrimonio, reparando senderos y viejos caminos, fomentando el conocimiento de nuestro rural y dándoles vida, quede sin apoyo municipal para el desarrollo de su actividad».

Además, la portavoz denunció que mientras otras entidades privadas con ánimo de lucro que trabajan en el campo del turismo y de la divulgación etnográfica reciben cada año cuantiosas ayudas nominativas, a una asociación sin ánimo de lucro, que funciona gracias al voluntariado y que lleva el nombre de Lalín por todas partes, se le retira una colaboración más que merecida».

Roteiros Lalín cumple 10 años, y Forno la destaca como una de las iniciativas ciudadanas más exitosas de las últimas décadas, nacía por la iniciativa de Nicolás González Cesares durante el gobierno de coalición. Destaca su valor de proyecto saludable que une deporte y divulgación del territorio, así como recuperación del patrimonio al que se le sacó la financiación «sin ninguna motivación real salvo el carácter político».