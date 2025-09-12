A Estrada lanza una nueva edición de ‘Mellor Acompañad@’

El Concello da Estrada, junto a la Fundación Amigos de Galicia y la Consellería de Política Social, organiza en octubre una nueva edición del programa ‘Mellor Acompañad@’, destinado a acercar las tecnologías de la información a las personas mayores. La iniciativa busca combatir la soledad, favorecer la socialización y promover un envejecimiento activo.

Las actividades tendrán lugar los días 2, 3, 9 y 10 de octubre, en horario de 10.00 a 12.30 horas, en las oficinas de Aestradadixital (avenida Benito Vigo, 94). Las inscripciones pueden realizarse en el departamento de Servicios Sociales hasta cubrir plazas. El alumnado aprenderá a realizar gestiones habituales como pedir cita médica, usar la aplicación del Sergas, manejar la Chave 365, retirar dinero, actualizar la cartilla o sacar turnos.