Curso sobre alérgenos y manipulación de alimentos en la patronal

La patronal dezana inició ayer un curso on line sobre identificación de alérgenos y de manipulación de alimentos. Las personas que deseen participar pueden hacerlo hasta el día 30 a través de la plataforma de teleformación de la asociación, en horario libre. El seminario es gratuito para las empresas asociadas y para sus empleados.

