Los concellos alcanzan el ecuador del año con más de 2,5 millones de facturas sin pagar

Los concellos de las comarcas llegaron a la mitad del presente año con facturas en el cajón por más de 2,5 millones de euros y, curiosamente, no son las administraciones locales aparentemente con mayor fuelle económico por la dimensión de sus presupuestos las que más dinero deben a los proveedores. Solo Cerdedo-Cotobade y Agolada concentran algo más del 60 por ciento de este dinero. Además, el municipio agoladés es el que más tiempo tarda en liquidar sus obligaciones con las empresas y autónomos a los que les encargó la ejecución de trabajos o suministros y, según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Hacienda, su Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) se dispara hasta los 130,36 euros. Así las cosas, rebasa con creces los cuatro meses de media.

La normativa estatal, otra más que encorseta a las administraciones locales a pesar de no ser los responsables del grueso de la deuda pública, fija un tope de 30 días para pagar las facturas. Estos tiempos son incumplidos también por Rodeiro (61 días), Dozón (34,39), A Estrada (69,25) y Cerdedo-Cotobade, que promedia 35,98 jornadas. Silleda, con 4,75 días de media, es el ayuntamiento que más pronto paga.

El municipio fusionado es el que acumulaba en junio más dinero pendiente de ser abonado a sus proveedores, con 812.614 euros. Por detrás aparece Agolada, con 655.121 euros. Silleda adeudaba 235.040 euros y 151.040 euros Vila de Cruces. En Dozón el montante es de 176.491 euros. Antes de conocer la realidad de los dos ayuntamientos más grandes de las comarcas, indicar que el importe de pagos pendientes del Concello de Forcarei se situaba en un total de 48.549 euros. Lalín, con un período medio de abono a proveedores fijado en 21,93 días, tenía pendientes un total de 170.789 euros, mientras que A Estrada solamente, según los datos oficiales, 772,40 euros.

Si echamos la vista atrás un año, en junio de 2024 los concellos debían casi 3,3 millones a proveedores, que son 756.930 euros más que ahora. La mayor parte tenían entonces más facturas pendientes de pago que ahora, a excepción de las administraciones locales de Dozón y Cerdedo-Cotobade.

Los pagos realizados superan los 10 millones

Las nueve administraciones municipales acumulaban exactamente 2.525.843 euros pendientes de pago, mientras que los abonos realizados durante este período ascendieron a 10.642.329 euros. Entre los números facilitados por el ministerio llaman la atención los del Concello de Dozón, donde consta en su relación de pagos un total de 63,92 euros, lo que se traduce en una ratio del 1,15. A Estrada fue el ayuntamiento que más dinero transfirió a sus proveedores, que cobraron por sus trabajos 3.440.468 euros, mientras que en Lalín fueron en concreto 2.427.927. El importe de abonos asumidos por el Concello de Silleda ascendió a 1.141.441 euros, mientras que en el cruceño fueron 963.001 euros. Rodeiro hizo frente a facturas por 820.284 euros, muy por encima de los 181.127 euros que corresponden al ayuntamiento agoladés. Finalmente, Forcarei realizó pagos por 814.440 euros. En otro orden de cosas, la Mancomunidade Terras de Deza liquidó facturas por 10.087 euros y dejó otras que representan un montante total de 1.796 euros.