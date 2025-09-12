Casa Currás gana el ‘Deztápate’

El establecimiento Casa Currás de la calle Rosalía de Castro de Lalín se proclamó ganador del XIV Concurso de Tapas Deztápate con la elaboración Brasa Yanqui´s, quedando Cabanas Restaurante (Bocata de churrasco) en segundo lugar y Alola (Tian Suan Ji) en tercer puesto. Así lo decidieron los clientes que completaron la ruta de los doce establecimientos participantes y emitieron su voto.

Los premios fueron entregados ayer en la sede de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), en un acto que contó con la presencia del presidente de la asociación, David Campos; el alcalde de Lalín, José Crespo; la concejala de Promoción Económica, Comercio e Emprego, Beatriz Canda; los representantes de las empresas colaboradoras Distribuciones Javier Vázquez y Viños Manuel Gil y los galardonados El primer premio consistió en un diploma y un año de la cuota de asociado a la AED gratis; el segundo, en un diploma y seis meses de la cuota gratuita; y el tercero, un diploma y tres meses de la cuota gratuita.

En su intervención, el presidente de la patronal dezana destacó que esta edición fue la cuarta de las 14 que se llevan celebrado con mayor número de tapas vendidas (5.437), lo que generó a los 12 establecimientos participantes unos ingresos globales de 16.311 euros. La media diaria de tapas servidas durante los días del certamen fue de 544. Por su parte, el alcalde de Lalín, José Crespo, agradeció «el esfuerzo de la asociación por contribuir a dinamizar el sector de la hostelería con iniciativas como esta», más allá de la promoción habitual alrededor del cocido.

Sorteo de regalos

Tras la entrega de premios también se efectuaron los sorteos de diferentes regalos entre los clientes que completaron los sellos de todos los establecimientos participantes: el almuerzo o cena para dos personas en el Pazo de Toubes (Cenlle), patrocinado por Distribuciones Javier Vázquez, fue para Rocío Villanueva González; seis botellas magnum de Viña Pomal, también aportadas por la misma empresa, fueron para Mónica Costa Matos, Octavio Antoñón Vales, Beatriz Blanco Liñares, Montse Taboada López, Silvia Ferreiro Taboada y Mercedes Areán Montoto.

Por su parte, los agraciados con los premios cedidos por Viños Manuel Gil fueron: los 12 estuches de dos botellas de la Adega Don Bernardino (DO Ribeira Sacra, Amandi), para José Octavio Daparte Dafonte, Marta Taboada Núñez, Jairo Presas Gómez, Jesús María Rivas González, Rubén Martínez González, Natalia Taboada Fernández, Sergio Quinteiro Varela, Esteban Collado Pérez, José Fontao Vázquez, José López Casal, Inés Pájaro Fernández y Gloria M. Rodríguez Fernández. Y las 12 botellas magnum de Belezos (Bodegas Zugober) fueron para Montse Rivas, Rocío Abeledo Vázquez, Beatriz Barcala Amorín, José Manuel Taboada Faílde, Susana Faílde Porto, Fátima Nogueira González, Breixo Pereira Gaitero, José Luis Ramos Pereira, Elena Carballal González, José Fuentes Fontcubierta, Juan Rodríguez Vence y Silvio Forlán Da Silva.