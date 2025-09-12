Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las cabañas del Refuxio da Carballeira, operativas para Navidad

Castro y Cubela, ayer durante la visita.

REDACCIÓN

Cerdedo-Cotobade

El Refuxio da Carballeira, en Rebordelo, es un complejo turístico privado con cuatro cabañas ecológicas y una inversión de 350.000 euros, que se espera esté operativo para estas Navidades..

El concello de Cerdedo-Cotobade apoyó el proyecto con asesoramiento y exención del ICIO para fomentar el emprendimiento rural. Las construcciones, en madera sostenible y con criterios de eficiencia energética, buscan una experiencia integrada en la naturaleza. Ayer, La diputada de Turismo en Pontevedra, Nava Castro, visitó las instalaciones junto al alcalde, Jorge Cubela.

