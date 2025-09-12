El BNG pedirá en el Parlamento plazas para mayores de Dozón en la residencia

El BNG acaba de presentar una batería de iniciativas para tratar en el Parlamento Gallego la necesidad de que se respete a los vecinos de Dozón y de la comarca, relativas al derecho de reservar plaza para los mayores de la zona en el la futura residencia. También solicita tanto a la consellería como al regidor local que expliquen el por qué del cambio de criterio alegando que «en la propia página de la Xunta, hace ocho meses, se hablaba textualmente de que se instalaría la residencia y centro de día para las personas mayores de Dozón, algo que el señor Campos subscribía y anunciaba a bombo y plato y que sin embargo ahora dice que no es posible, que no se van a garantizar la reserva». La diputada autonómica Ariadna Fernández anuncia que continuarán pidiendo explicaciones.