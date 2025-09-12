El BNG pedirá en el Parlamento plazas para mayores de Dozón en la residencia
REDACCIÓN
El BNG acaba de presentar una batería de iniciativas para tratar en el Parlamento Gallego la necesidad de que se respete a los vecinos de Dozón y de la comarca, relativas al derecho de reservar plaza para los mayores de la zona en el la futura residencia. También solicita tanto a la consellería como al regidor local que expliquen el por qué del cambio de criterio alegando que «en la propia página de la Xunta, hace ocho meses, se hablaba textualmente de que se instalaría la residencia y centro de día para las personas mayores de Dozón, algo que el señor Campos subscribía y anunciaba a bombo y plato y que sin embargo ahora dice que no es posible, que no se van a garantizar la reserva». La diputada autonómica Ariadna Fernández anuncia que continuarán pidiendo explicaciones.
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon