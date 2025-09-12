El Billar Lalín comienza la temporada con ocho jugadores con licencia

Billar Lalín Sociedade Deportiva participa en la nueva temporada de billar con ocho jugadores con licencia federativa: Luis González, Antonio Fuentes, Francisco Eiriz, Joaquín Brea, Juan Rey, Luis Fernández, Pablo Rocha y Enrique Rey.

La competición individual ofrece ocho pruebas, seis opens autonómicos (Lugo, Chapela, A Coruña, Vigo, Viveiro y Chantada) y dos campeonatos provinciales (Vigo y Chapela). Su participación en Copa Galicia (liga regular por equipos) se ajusta al emplazamiento en el grupo sur, donde tendrán como rivales a Pontevedra, C.C.R. Chapela Rodavigo –de Redondela- y Errantes Servitega Dilu –de Vigo.

Una temporada más el equipo dezano mantendrá el acuerdo que tiene con el Billar Club Pontevedra para el uso de su sede. De esta manera, todos sus partidos como locales se celebran en las instalaciones de este club. Dicha sede está situada en la calle O Castañal, 7, Bajo.

La primera jornada el sorteo los ha emperejado contra Chapela, a quienes recibirán en Pontevedra el próximo sábado día 20 a partir de las 16.30 horas. Desde el Billar Lalín apuntarontaron que saldrán «muy motivados, con el objetivo de alcanzar una plaza que nos emplace en la lucha por el título en los play-off que se disputarán en Lugo o A Coruña, todavía sin decidir, el cuatro de julio de 2026.