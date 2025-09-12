El Billar Lalín comienza la temporada con ocho jugadores con licencia
Jugarán sus partidos como locales en la sede del Billar Club Pontevedra
REDACCIÓN
Billar Lalín Sociedade Deportiva participa en la nueva temporada de billar con ocho jugadores con licencia federativa: Luis González, Antonio Fuentes, Francisco Eiriz, Joaquín Brea, Juan Rey, Luis Fernández, Pablo Rocha y Enrique Rey.
La competición individual ofrece ocho pruebas, seis opens autonómicos (Lugo, Chapela, A Coruña, Vigo, Viveiro y Chantada) y dos campeonatos provinciales (Vigo y Chapela). Su participación en Copa Galicia (liga regular por equipos) se ajusta al emplazamiento en el grupo sur, donde tendrán como rivales a Pontevedra, C.C.R. Chapela Rodavigo –de Redondela- y Errantes Servitega Dilu –de Vigo.
Una temporada más el equipo dezano mantendrá el acuerdo que tiene con el Billar Club Pontevedra para el uso de su sede. De esta manera, todos sus partidos como locales se celebran en las instalaciones de este club. Dicha sede está situada en la calle O Castañal, 7, Bajo.
La primera jornada el sorteo los ha emperejado contra Chapela, a quienes recibirán en Pontevedra el próximo sábado día 20 a partir de las 16.30 horas. Desde el Billar Lalín apuntarontaron que saldrán «muy motivados, con el objetivo de alcanzar una plaza que nos emplace en la lucha por el título en los play-off que se disputarán en Lugo o A Coruña, todavía sin decidir, el cuatro de julio de 2026.
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Vingegaard, desde Vigo: «La gente en La Vuelta protesta por una razón»
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon