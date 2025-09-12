«Las auxiliares estamos totalmente desprotegidas»

Mónica García es auxiliar del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Lalín desde hace más de tres años, y delegada de riesgos laborales en la Confederación Intersindical Galega (CIG). De ella depende el bienestar de muchos mayores, pero también es importante el suyo, y el de sus compañeras. En medio de una lucha constante por mejorar sus condiciones laborales, nos habla de las vicisitudes de este trabajo.

¿Cómo ha cambiado la situación en el sector desde que comenzó a trabajar en el hasta ahora?

En Lalín hemos mejorado mucho, a base de negociaciones, reclamaciones y protestas. Desde que la CIG entró en el comité de empresa avanzamos en derechos, pero todavía queda mucho por conseguir.

Por ejemplo, ¿cuáles diría que son los problemas que necesitan respuesta inmediata?

La lista es interminable. Para empezar, necesitamos un nuevo convenio. El que tenemos actualmente lleva catorce años sin revisiones y está completamente desfasado. Dentro de este hemos conseguido que se nos pague el kilometraje que hacemos diariamente, ya que especialmente las auxiliares que trabajamos en domcilios rurales podemos recorrer más de cuarenta quilómetros en una jornada. Hasta ahora no se hacía una distinción entre las que trabajan en el casco urbano y pueden ir a pie a las visitas, y las que tenemos que coger el coche diariamente y desplazarnos varios kilómetros no solo entre domicilios. A mayores, contamos con jornadas abusivas, y nula seguridad laboral.

¿A qué se refiere cuando habla de falta de seguridad laboral?

Como ya se ha visto con el caso de Teresa de Jesús en O Porriño, las auxiliares nos enfrentamos frecuentemente a situaciones de acoso. Este es un problema transversal a todos los concellos, y lo sabemos porque en las asambleas de la CIG todas las delegadas ponemos en común los principales problemas de los municipios en los que trabajamos, y este es reiterante. Pero no es solo eso. Cogemos el coche diariamente y en esos desplazamientos, por pistas muchas veces en condiciones intransitables, también corremos riesgo. Por si fuese poco, en la mayoría de los hogares no hay grúas para movilizar a los usuarios encamados y tenemos que hacerlo nosotras solas. Podemos contagiarnos, caernos... estamos totalmente desprotegidas. Por eso pedimos un plus de peligrosidad para este trabajo.

¿Habría forma de remediar esta falta de seguridad?

Lo más viable sería que se cumpliese con la ley de 2024 que establece que los hogares que reciben este servicio deben pasar inspecciones de forma regular, algo que no se hace, al menos en las comarcas de Deza y Tabeirós. También sería de ayuda que en lugar de una, pudiésemos desplazarnos dos auxiliares a cada hogar, pero dado el alto número de usuarios y la escasez de plantilla, esto es inviable.

En sus protestas hablan de sobrecarga. ¿De qué forma se produce?

Muchas veces se malinterpreta cuáles son nuestras funciones. Nosotras somos personal sociosanitario, no de limpieza, por ejemplo. En cambio, es habitual que se nos pida que, además de asear, dar la medicación, mobilizar o dar la comida a un usuario, hagamos también la limpieza de la casa. Esta no forma parte de nuestras responsabilidades, pero el Concello no lo especifica, y se da por sentado. Entendemos que hay gente mayor, dependiente o con moviildad reducida que no puede hacerlo por su cuenta, pero entonces las administraciones deben pensar en otra solución, no darnos a nosotras más de lo que ya tenemos, porque no llegamos a todo.

Su profesión se está volviendo cada vez más necesaria, pero no hay gente suficiente que quiera dedicarse a esto. ¿Cree que puede ser un problema a largo plazo?

Desde luego, y ya lo está siendo. Hay listas de espera interminables para este servicio. Gente que fallece esperando a ser dada de alta. Hay que mejorar las condiciones y dejar atrás la precariedad, pero también cambiar el sistema. No pueden dejar escoger el horario de atención al usuario, porque todos demandan el mismo, el de mañana. Con mejor organización, se llegaría a más gente.

Para finalizar, pese a todas estas reivindicaciones, usted ama su trabajo. ¿Qué es lo que más le gusta de el?

Para mí, es el saber que estás ayudando a alguien que no tiene más medios. En las residencias, los mayores tienen todas las herramientas y comodidades, pero en los hogares están solos. Me llena y me conmueve llegar y ver sus caras de alegría al verme. Escucharlos, porque ellos también necesitan sentir que lo que tienen que decir importa. Animarlos cuando tienen un día triste... Es imposible no cogerles cariño, y precisamente a veces esto es lo más duro, que no puedes evitar llevarte la preocupación a casa.