Arrestan a un lalinense por un supuesto caso de violencia de género
La mujer rehusó tanto presentar denuncia como recibir asistencia médica, pero las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo
Un varón fue arrestado ayer en Lalín acusado de un supuesto delito de violencia de género. Los hechos ocurrieron a media mañana cuando sendas patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local se presentaron en el domicilio donde presuntamente se había desencadenado un episodio de maltrato de un hombre a una mujer, con la que compartiría esporádicamente piso en un bloque de viviendas de la urbanización de O Regueiriño.
Una discusión entre la pareja desencadenó en una disputa, que, según fuentes consultadas, el detenido negó en todo momento. Hasta la zona también se desplazó una ambulancia del 061 para asistir a la víctima, aunque esta rehusó atención facultativa.
A pesar de que la mujer tampoco decidió presentar denuncia, las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo del sistema Viogén y procedieron a la detención del varón, que fue evacuado de la zona esposado y en un vehículo oficial. Ahora el caso se trasladará a los juzgados, donde se determinarán las consecuencias que puedan tener los hechos.
