Xuventude Crea ten o prazo aberto ata o 29 de setembro
O certame consta de 16 categorías, con premios de 2.000, 1.500 e 1.000 euros en cada unha delas
REDACCIÓN
O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, e a directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, informaron onte da convocatoria da 16ª edición do certame Xuventude Crea. Esta iniciativa ofrece á mocidade de entre 16 e 30 anos a oportunidade de mostrar o seu talento artístico en moi diversas disciplinas funcionando como un escaparate e canle de divulgación para dar a coñecer as súas propostas.
O certame pretende estimular e apoiar a imaxinación, a creatividade e a innovación, ademais de actuar como estímulo económico para a xuventude. O prazo de presentación de solicitudes, que se realizan preferiblemente a través da sede electrónica da Xunta, remata o 29 de setembro.
O Xuventude Crea 2025 contará con 16 categorías, entre elas: artes plásticas (modalidades de pintura e escultura), arte urbana, banda deseñada, cociña, creación de contido, creación de videoxogos, danza moderna, deseño de xoias, DJ, fotografía, moda, música, novela curta, poesía, teatro e videocreación. Por cada categoría, os premios serán de 2.000€ para o primeiro, 1.500€ para o segundo e 1.000€ para o terceiro. E haberá un premio especial de 1.000€ para a modalidade de música clásica e poderanse outorgar mencións de honra a aquelas obras que consigan chegar á fase final. Amais, os gañadores terán a posibilidade de entrar na selección dun programa de formación e mentorizaxe para poñer en marcha o seu proxecto empresarial.
