Una treintena de atracciones se instalarán en O Regueiriño para las fiestas de Lalín

Después de que el año pasado se produjese una situación inédita nunca recordada, las fiestas patronales de Lalín recuperan las atracciones y O Regueiriño volverá a ser el epicentro de la actividad sobre todo para los más jóvenes. Serán más de una treintena de barracas, una decena de puestos de venta de productos de alimentación y los puestos de artículos los que se asentarán en las calles Habana, Escaldes-Engordany y el tramo final de Molinera.

El edil delegado de Urbanismo, Pablo Areán, avanzó ayer que tras el proceso de licitación mediante subasta, la totalidad de los espacios públicos habilitados fueron adjudicados y los titulares abonaron las cuantías económicas fijadas. Los empresarios del sector de las atracciones podrán acceder al recinto el martes 16, día en el que ya tienen permiso de montaje. Una vez estén instaladas barracas y puestos, los empresarios tendrán que hacer entrega del certificado del ingeniero técnico conforme el montaje y los elementos de la atracciones cumplen con las normativas técnicas de seguridad y pueden desarrollar su actividad con los estándares de calidad y seguridad.

El Concello recaudará por estos puestos en torno a 26.000 euros, una cuantía semejante a la del año pasado que había provocado quejas de feriantes y que ahora se asumió sin aparentes dificultades. Según consta en la documentación, un total de 33 atracciones funcionarán los días de As Dores, una vez que durante el procedimiento administrativo se acordó excluir cinco propuestas, cuatro de ellas por no presentar documentación requerida, y una por pedir un puesto que no le correspondía. Los espacios que menos pagan son, como es habitual, tanto los puestos de venta de juguetes, prendas o marroquinería, así como los de garrapiñadas, churros o bebidas. Una bocatería abona, por ejemplo, 398 euros; un puesto de garrapiñada (123) u otro de comida rápida [siempre en función del espacio público que ocupe], 517 euros.

Pintado de parcelas, ayer, en la zona de estacionamiento recién habilitada en O Regueiriño. / Cedida

Pistas americanas, tren Popof, bufalitos, motos infantiles, camas elásticas, hinchables, scalextric, Baby Sport, saltamontes, UVE, karts, teatro virtual, coches de choque, Rodeo show, Xplorer, Olla Jumanji, Dragón o Super Mario conforman la oferta principal de atracciones. Los puestos que más pagan se mueven en una horquilla de algo más de 1.000 y casi 2.000 euros. No obstante, este año un empresario pujó hasta 5.000 euros por el montaje de la barraca denominada Break Dance, que por sus dimensiones será una de las novedades de los festejos.

El acuerdo del grupo de gobierno establece asimismo que estas autorizaciones tendrán validez durante las fiestas de este y el próximo año, con posibilidad de ser prorrogadas a 2027. La duración de la ocupación se iniciará el martes previo a las fiestas a partir de las 8.00 horas, finalizando el jueves día 25 a las 23.59 horas para cada una de las ediciones. El montaje se iniciará el 16 a partir de las 8.00 horas y deberá estar concluido el día 19 a las 15.00, con el recinto libre de camiones y montadores. Con los espacios ya delimitados con pintura, algunos camiones ocupaban ayer por la mañana O Regueiriño.

Las orquestas actuarán a partir de la medianoche

La concejalía de Festas comenzó ayer el reparto de los programas de mano de As Dores por establecimientos y bares de la localidad, documento en el que ya se concretan los horarios de los cinco días de celebraciones. As Dores arrancarán con un pasacalles previo al pregón y chupinazo en la Praza da Igrexa (21.30 horas) tras el que actuará, en este mismo espacio, Tributo Sabinero. A las doce de la noche estará América de Vigo en la calle Nuno Eanes de Cercio. El sábado actuará a Lira de Prado [los recitales de las bandas las 13.00 y las 20.30 horas serán en la Praza da Vila menos el vespertino del domingo de la de Lalín] y a las 22.00 será el concierto de La Guardia en la Praza da Igrexa. Desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada habrá un festival de pinchadiscos en el Campo da Feira. Previamente, a las 18.45 horas habrá un festival de bandas de gaitas.La misa dominical de las 12.00 será amenizada por la Coral de Lalín y la Banda de Lalín acompañará a la procesión. Las exhibiciones deportivas serán en la Praza da Igrexa, mientras que el recital del grupo Susie Q`s se celebrará en González Taboada a las 20.00 horas. A las 22.00 será el concierto de la Banda de Lalín con The Maravillosos Tenors en la Praza da Torre. La verbena será amenizada por la orquesta Cinema en el Campo da Feira y una sesión de Dj´s . El lunes la banda invitada será la de Vilatuxe y entre las 18.00 y pasadas las 19.00 horas se programarán exhibiciones deportivas en las plazas de Loriga e Igrexa. Festicultores actuará a las 22.00 horas en Rosalía de Castro, donde a continuación se subirá al escenario París de Noia. El martes tocará la Banda de Muimenta y a las 18.00 (Praza da Vila) será el espectáculo musical O Rianxeiro, centrado en la figura de Castelao. La charanga Ardores ofrecerá un concierto en la Praza da Marina (22.00) y desde la medianoche la verbena será amenizada por Panorama.