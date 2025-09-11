Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concurso Balbino de Relatos dirímese entre máis de vinte traballos

O xurado do Concurso Balbino de Relatos reúnese hoxe, xoves 11 de setembro, no Pazo de San Roque, en Santiago de Compostela, para dar a coñecer o seu fallo. Nesta décima edición recibíronse máis de vinte orixinais, dos que un 80% foron presentados en formato dixital e o resto, en formato físico a través de correo postal.

