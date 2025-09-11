Noventa personas acudirán en Donramiro al encuentro de los nacidos en 1975

Hace un lustro un grupo de lalinenses que cumplía los 50 años tuvo la idea de convocar una gran comida de confraternidad aprovechando la celebración de las fiestas de Donramiro. La iniciativa caló y los sucesivos años los cincuentones de turno mantuvieron una cita que va camino de asentarse.

Este año, como cada sábado de los festejos de O Montserrat, le toca a los nacidos en 1975 y a este encuentro acudirán 90 personas. Uno de los organizadores, Gúmer Portas, explica que el censo de comensales está prácticamente cerrado y todos abonaron los 50 euros que se habían fijado por invitado. «Si queda dos o tres que no lo confirmaron porque no sabían no pasa nada, contaremos con ellos». El grupo se citará en el campo de la fiesta a las 13.15 horas para la sesión vermú, mientras que la comida no será en la carballeira sino en el centro social. Tras el ágape a base de pulpo, churrasco, postres y bebidas, habrá una sesión musical amenizada por el pinchadiscos Ole Costa. La sobremesa y la fiesta serán aprovechadas para entregar regalos y algunas sorpresas que la organización guarda en secreto.

Ya sobre las 21.00 horas está previsto que finalice la celebración en el centro social para que los que todavía tengan ganas de fiesta puedan cerrar esta inolvidable jornada en la verbena de las fiestas de O Montserrat.