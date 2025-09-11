Música y baile en Eferro Foliada este sábado en Merza
REDACCIÓN
Vila de Cruces
Eferro Foliada vuelve este sábado a Merza. Comenzará a las 12:30 horas con una actuación de Faiscas da Pontragha, con Budiño a las 13:30 para amenizar la sesión vermut. A las 16:00 horas, darán comienzo los espectáculos de la tarde con Regueifa Lupe e Nuria, Leti da taberna, Faiscas da Pontragha, Aleix Toxiño & D’Castela y As Lagharteiras; y un taller de iniciación al baile con Chus Caramés a las 18:30. No se sabe qué habrá a las 20:30, pero a partir de las 21:00, actuarán Treixadura, De Ninghures y la Duendeneta. Entretenimiento infantil por la tarde con Viravolta Títeres, Sanín y Sororas. Habrá puestos de pulpo, entre otros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes