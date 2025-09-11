El Losada, premiado en un festival audiovisual
REDACCIÓN
El IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez ha sido galardonado en el eMove Festival escolar y universitario de artes audiovisuales con el premio de la categoría Videoclips 2º Ciclo ESO. El trabajo premiado, titulado Muiñeira de FP Básica, muestra en un plano secuencia el recorrido por las instalaciones del nuevo edificio de los ciclos de Carpintería del centro y fue realizado por el alumnado de 1º y 2º de Formación Profesional Básica de Carpintería durante el curso pasado. Por otra parte, cabe destacar que la pieza cuenta con una banda sonora muy acertada, basada en una de las versiones más populares entre la juventud de la Muiñeira de Chantada. El videoclip ya puede verse en la plataforma del festival, y se han compartido imágenes de los talleres y del proceso de grabación.
