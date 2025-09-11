Expobús premiará al mejor conductor de autocares de España, Europa y Mundo

La IV Feria del Transporte de Viajeros por Carretera (ExpoBus Iberia 2025), que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en la Feira Internacional de Galicia (Silleda), sigue avanzando en la organización de su área expositiva y su programa de actividades. Con respecto a este último, convoca una nueva edición del Premio al Mejor Conductor/a de Autocares, cuyas pruebas se llevarán a cabo coincidiendo con los tres días de celebración del certamen. La cita se presenta con importantes novedades, entre las que destaca su dimensión internacional. Así, mientras en las anteriores convocatorias existía una única categoría, nacional, por primera vez contará con tres: España, Europa y Mundo.

A este concurso, patrocinado por la compañía MAN y coordinado por la publicación Carril Bus, pueden presentarse conductores en activo que se dediquen actualmente a esta actividad. Deben realizar un examen de conocimientos, tipo test, y diversas pruebas de habilidad en un circuito diseñado especialmente para ello y ubicado en las instalaciones del recinto ferial. Los candidatos tienen garantizada una experiencia única con pruebas dinámicas que les sorprenderán y realizarán en vehículos equipados con la tecnología y seguridad más avanzada del mercado. Los técnicos y formadores de la empresa TECE se encargarán del diseño del circuito, la realización de las pruebas y la valoración de candidatos.

Cada conductor tendrá la oportunidad de realizar previamente el recorrido –sin puntuar– antes de la prueba definitiva, con el fin de que conozca de antemano el circuito, las pruebas y el propio vehículo. Antes de la prueba de conducción se realizará la evaluación teórica tipo test.

Todos los conductores y conductoras que quieran optar a este premio pueden obtener toda la información en www.expobusiberia.com y solicitar su candidatura en premiomejorconductor@expobusiberia.com hasta el 13 de noviembre. El equipo de esta competición se pondrá en contacto con ellos para gestionar su inscripción.

Más premios

Otra novedad es el mayor número de galardones que se concederán. Además de premiar al primer clasificado en cada una de las categorías (Nacional, Europa y Mundo), también se reconocerá a los dos siguientes y a las empresas en las que desempeñan su trabajo los ganadores. Los premios se entregarán en una ceremonia oficial el sábado 22 de noviembre, a las 14 horas.