A Estrada será sede de pruebas de competencias digitales

A Estrada es una de las localizaciones de la provincia elegidas por la Xunta para la celebración de pruebas de carácter libre para la obtención del certificado de competencias digitales en su nivel de iniciación. Convocadas por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en la localidad estradense tendrán lugar los días 29 y 30 de octubre, con una decena de plazas por jornada.