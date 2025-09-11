A Estrada será sede de pruebas de competencias digitales
REDACCIÓN
A Estrada
A Estrada es una de las localizaciones de la provincia elegidas por la Xunta para la celebración de pruebas de carácter libre para la obtención del certificado de competencias digitales en su nivel de iniciación. Convocadas por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, en la localidad estradense tendrán lugar los días 29 y 30 de octubre, con una decena de plazas por jornada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Santiago impide a una veintena de alumnos cursar sexto de Medicina en el Cunqueiro
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes