Diez carnés para Protección Civil de Agolada y Cruces
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, presidió ayer el acto de entrega y renovación de carnés a 38 efectivos de Protección Civil. Entre ellos había seis integrantes de la agrupación de Agolada y cuatro de la de Vila de Cruces; los demás eran de Poio (15), O Rosal (8), Pontevedra (3), Meis (1) y Tui (1). Durante el acto, celebrado en el edificio administrativo de la Xunta en Pontevedra, su delegado destacó «el gran trabajo que llevan a cabo todos los voluntarios» y agradeció su compromiso en el servicio a la comunidad.
