El Concello restaurará los faroles de Calvo Sotelo, Ulla y Justo Martínez

El Concello da Estrada ha confirmado una inminente actuación de mejora en las farolas ornamentales de cuatro calles del casco urbano, una iniciativa que, según subrayó este martes el alcalde, Gonzalo Louzao, se enmarca en la apuesta del gobierno local por el mantenimiento del mobiliario urbano como una línea de acción «imprescindible para la conservación del espacio urbano».

La intervención se llevará a cabo en todos los faroles del paseo peatonal que conforman las calles Ulla y Calvo Sotelo, conectando la Porta do Sol con la Praza de Galicia. Louzao recordó que estos elementos, con una estética singular que identifica el entorno, fueron preservados durante las recientes obras de reforma y peatonalización, que culminarán con la remodelación y cierre al tráfico de la zona conocida popularmente como Praza da Farola.

«Vamos a reformarlos, a fijar los dos ejes, la parte superior y el pie del farol, para que no se produzcan giros de los distintos elementos», detalló el regidor. Asimismo, precisó que las tareas incluirán lijado, pintado y otras labores de conservación, con el objetivo de llevar a cabo una restauración integral y una puesta a punto de este mobiliario.

Los trabajos alcanzarán también a la Rúa Justo Martínez, en el tramo comprendido entre Calvo Sotelo y la Praza da Constitución, donde se procederá a la restauración de los faroles existentes.

Por otra parte, tomando como referencia la intervención realizada en la Praza da Inmaculada, se prevé la sustitución de la parte superior de los seis puntos de luz situados en la travesía que conecta las calles Irmáns Valladares y Manuel García Barros. Al igual que en los casos anteriores, se acometerá además la restauración de las bases de los faroles.

El pasado mes de junio, el Concello ya había acometido mejoras en la iluminación de la Praza da Inmaculada y su entorno, atendiendo a las peticiones vecinales de incrementar la intensidad lumínica. En esa ocasión se renovaron todas las luminarias y se instalaron bombillas led, buscando un equilibrio entre mayor eficiencia energética y respeto al patrimonio.

Con estas actuaciones, el Concello da Estrada completa un plan de mejora progresiva de la iluminación urbana que combina restauración estética y eficiencia energética. La intervención no solo abarca la sustitución y reparación de faroles, sino también la modernización de la iluminación con tecnología led, buscando una mayor durabilidad y un consumo responsable de energía. De este modo, el gobierno local refuerza su compromiso con el cuidado del patrimonio urbano, al tiempo que contribuye a crear espacios más seguros, funcionales y agradables para los vecinos y visitantes de las zonas céntricas del municipio.