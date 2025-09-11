El Concello ejecuta obras en O Castro en vísperas de sus fiestas

El Concello de Silleda ha acometido en las últimas semanas diversas mejoras en O Castro. La parroquia celebra este fin de semana sus fiestas patronales.

El acondicionamiento de la Fonte do Regueiro incluyó la conexión de agua, actuación muy demandada por la vecindad. También se ha renovado el cierre perimetral de madera del campo de la fiesta, retirando el material dañado y sustituyendo todos los tramos por nuevos elementos. En este mismo recinto se ha limpiado la carballeira y se han retirado ramas secas. Estos días se completan las actuaciones con trabajos de limpieza y acondicionamiento de la Copa do Castro.

Natividad y San Mamed

O Castro honra con dos jornadas a Nuestra Señora de la Natividad y San Mamed. El sábado 13 comenzará con la actuación, a las 11:30 horas, de la Banda de Música de Silleda, que repetirá tras la misa solemne cantada por Fernando, a las 13, y a las 21:30, antes de la verbena con la charanga BB+, con tapas de callos gratis por cada consumición. El domingo hay pasacalles de Os Sin Son Ghaiteiros y eucaristía a las 13:30.