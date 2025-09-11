Cogami acomete mejoras en Medelo con el 0,7% del IRPF

El centro de atención diurna que Cogami tiene en Medelo ha finalizado las mejoras acometidas gracias a los fondos del 0,7% del IRPF que la Xunta de Galicia gestiona, procedentes de las aportaciones de quienes marcaron la casilla 106 de «Actividades de Interés Social». Consistieron en la renovación de infraestructuras, la eficiencia energética y la adquisición de nuevo equipamiento.

La remodelación del tejado se llevó a cabo mediante la instalación de una cubierta de zinc natural y de una lámina de ventilación que mejoran las condiciones ambientales y el confort térmico. Esta actuación repercute directamente en los 27 usuarios del centro terapéutico y en los 12 profesionales que trabajan en él.

Otra inversión destacada fue la instalación de una batería de acumulación de energía solar fotovoltaica y de un sistema de aerotermia. Así, aumenta la eficiencia energética y baja el impacto ambiental, manteniendo condiciones óptimas de confortabilidad.

Los fondos de la X Solidaria se destinaron también a la adquisición de equipamiento para los talleres de autonomía personal y materiales, como pintura, piel de forro porcino, cuero de potro gallego y de vaca. Por último, sumó seis nuevos ordenadores, que permiten actualizar los equipos existentes y mejorar el manejo de las nuevas tecnologías, imprescindibles para la formación.