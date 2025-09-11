La CIG denuncia irregularidades en los servicios mínimos del SAF

La Conferencia Intersindical Galega (CIG) estudia llevar a la justicia las irregularidades en la gestión de los servicios mínimos del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en los concellos de A Estrada, Lalín y Vila de Cruces durante las jornadas de huelga convocadas entre agosto y septiembre. Según manifestaron ayer el secretario local de la entidad, Antom Meralho, y la delegada de riesgos laborales, Mónica García, estas tres administraciones municipales han presentado decretos abusivos –en el caso de A Estrada–, o directamente no han emitido ningún protocolo, dejando a los usuarios sin servicio y a las trabajadoras la responsabilidad de decidir si atienden o no a aquellos más vulnerables.

En el caso estradense, los representantes sindicales a nivel cormarcal explican que si el Concello presentó el decreto, y lo hizo en plazo, las exigencias no son realistas. Concretamente, el gobierno de A Estrada considera servicios mínimos atender a la práctica totalidad de los casos, aunque el problema real lo presenta la empresa adjudicataria, que entregó a las empleadas cuadrantes con hora de entrada, pero no de salida. «Isto implica que as traballadoras non saiban se teñen que estar 15 minutos ou unha hora, nin que tarefas facer», expuso Meralho, a lo que García añadió: «Ao final o que xenera esta ambigüedade é presión psicolóxica na empregada».

Precisamente por este motivo, desde la CIG no esperan un alto índice de asistencia a la concentración convocada para hoy a las 10.30 horas ante la casa consistorial estradense, ya que muchas de las trabajadoras deberán realizar su trabajo de forma habitual para cumplir con dichos servicios mínimos. «É imposible que poidan vir se teñen cinco usuarios que visitar nunha mañá, aparte dos desprazamentos», apuntó el secretario local de la CIG, y continuó: «Se hai 70 traballadoras no SAF da Estrada, só poderán acompañarnos na manifestación unhas cinco». Bajo su punto de vista, esto implica vulnerar el derecho fundamental a la huelga, lo que constituye un delito. «Polo tanto, levaremos esta cuestión aos xulgados, e malia que sabemos que estes procesos van lentos, e que cando gañemos xa será demasiado tarde, polo menos teremos evidenciado unha vez máis a mala xestión que as administracións fan deste servizo», asestó Meralho.

No obstante, el caso de A Estrada no es el más grave de los cinco concellos en los que opera la CIG: Lalín y Vila de Cruces llevarían la delantera en este sentido. En estos dos municipios, según comparten los representantes sindicales, ni siquiera se ha puesto en marcha un protocolo. Cabe destacar que estos decretos deben ser elaborados cada vez que se convoca una huelga, y que deben ser comunicados a empresas –en caso de tratarse de servicios subcontratados– y trabajadores con al menos 24 horas de antelación. En la pasada convocatoria, realizada en agosto, el gobierno lalinense envió el decreto tan solo 16 horas antes, por lo que no hubo tiempo suficiente para organizar un horario alternativo ni para notificar a los usuarios de que ese día, su servicio se vería comprometido o variado. «A falta de comunicación xerou moitos problemas, e as que damos a cara somos nós, non o Concello», señaló Mónica García.

Ayer fue el primer día de una huelga que se extiende a toda la jornada de hoy, con nueva convocatoria los días 24 y 25 de este mes, y que reclama la creación de convenios dignos y actualizados tanto en el SAF como en las residencias privadas. En cambio, durante el miércoles, el personal lalinense ante la falta de un decreto estipulador de los serivicios mínimos, renució en gran medida a su derecho a huelga para garantizar el cuidado de los usuarios más vulnerables. «Sen servizos mínimos, non estamos obrigadas a ir, pero por empatía e cariño atendimos igual aos usuarios que máis o necesitan, porque o Concello deixounos tirados», sostuvo la delegada de riesgos laborales.

En el caso de Vila de Cruces, los convocantes declararon que tampoco se presentó la resolución correspondiente a este respecto. Por todo ello, desde la CIG contemplarán tomar medidas legales de forma que en el futuro, sí se regulen propiamente estas cuestiones. Aunque destacan el buenhacer de concellos como Silleda y Cuntis, dónde sí se gestionó debidamente, permitiendo que las trabajadoras asistiesen a las concentraciones.

Noemi Lois niega las acusaciones y afirma que sí existe una resolución al respecto

Por su parte, Noemi Lois, concejala de Servizos Sociais en Vila de Cruces, niega las acusaciones vertidas por la fuerza sindical y sostiene que el Concello sí presentó un decreto fijando los servicios mínimos. «Nosotros recibimos la solicitud de la empresa el 4 de septiembre, lo que nos deja cuatro días hábiles para que los técnicos realicen los informes correspondientes, elaborar el decreto, aprobarlo como resolución de Alcaldía y notificarlo a la empresa, algo que hicimos este lunes por la mañana», dijo la edil. Si bien esto implica que no se cumpliría con el plazo establecido de al menos 24 horas antes de la jornada de huelga, el Concello de Vila de Cruces argumenta que no contó con tiempo suficiente para realizar el trabajo pertinente. «Los técnicos elaboraron informes estudiando cada caso, ya que estamos atendiendo a personas de grado 2 y 3, ya que de grado 1 apenas tenemos», relató Lois, que añadió: «Tenemos una prestación del 80% del servicio para grado 1, 2 y 3 y el 27% en libre concurrencia, aunque evidentemente intentamos conciliar el derecho a huelga con los derechos y la integridad de los usuarios del servicio», remató la edil, que mostró su apoyo a la huelga y a las reclamaciones del personal del SAF

Salarios desactualizados, jornadas abusivas y falta de seguridad en el puesto de trabajo

La lucha del personal del SAF por mejorar sus condiciones laborales no es reciente, ni mucho menos. Las personas dedicadas a a los cuidados llevan años reclamando una revisión a sus convenios, en un sector tan crucial como precarizado. En este sentido, la CIG ha reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de municipalizar el servicio, como ocurrió en Silleda recientemente. Solo así considera la fuerza sindical que puedan ofrecerse y garantizarse unas condiciones de trabajo dignas. Actualmente, esta prestación está subcontratada a empresas privadas, bajo la gestión de las administraciones municipales, siendo en realidad competencia de la Xunta de Galicia. Toda esta complicada cadena de mando conlleva que la responsabilidad se traslade de unos a otros sin que nadie haga realmente algo por regular la situación de las empleadas. Así, entre los principales problemas que deben enfrentar día a día se encuentran los bajos salarios, ligeramente por encima del Salario Mínimo Interprofesional, las jornadas laborales abusivas, llegando a superar las diez horas en algunas ocasiones, y con guardias los fines de semana y festivos, y la falta de seguridad laboral, trabajando en condiciones insalubles o sometidas a acoso.