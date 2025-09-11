Entrevista | José Luis Rodríguez Jácome Presidente de Roteiros
«Cando sinalabamos as rutas, confundíannos co catastro»
O presidente deste club ve o sendeirimos como unha actividade de liberación. Traballa na administración, pero sempre practicou deporte, mais cando comezou con estas andainas, namorouse da súa dualidade tanto física como de divulgación do patrimonio e natureza, o que o levou a ser a cabeza deste grupo.
Roteiros de Lalín celebra o seu décimo aniversario anunciando que volven a organizar o seu primeiro roteiro para conmemorar a data o 5 de outubro. O presidente do club, José Luis Rodríguez Jácome, conta como foi a historia deste grupo dende que se formou.
Como comezou Roteiros Lalín?
No ano 2015 houbo unha convocatoria dende o concello de Lalín, daquela o concelleiro da área responsable era Nicolás González Casares. Fixo un chamamento a todas as persoas do municipio interesadas neste ámbito para ir a unha reunión e sentar as bases do que se convertería Roteiros de Lalín. Desa xuntanza, saíu un pequeno grupo de traballo, entre 10 e 15 persoas, que pouco a pouco foi aportando ideas que basicamente configuran a dinámica de traballo que temos hoxe en día. Cousas como a maneira de sinalizar as rutas ou o enfoque divulgativo de conservación da natureza e do patrimonio. E cambiou moito a cousa, en 2019 xa nos formalizamos como un club deportivo, legalmente constituído, dándonos de alta na federación galega de montañismo. Pero cando comezamos, lémbrome de que non sabían quen éramos e había confusións. Cando íamos a sinalizar os percorridos tíñamos que aclarar que non éramos do catrasto nin das parcelarias.
Con cantos membros contan?
Somos 220 persoas, algunhas cunha participación máis esporádica e outros máis activos. Contamos con 50 deportistas con licencia federativa. E agora acabamos de pegar outro salto, Roteiros Lalín está inscrito no rexistro de actividades turísticas de Galicia. Isto supón que se nos recoñece por ter técnicos titulados e pólizas de seguro que cobren todas as actividades. Agora mesmo estamos ao mesmo nivel que outras empresas que fan actividades de turismo activo aquí na comunidade.
A día de hoxe, que xa non manteñen un convenio de colaboración co Concello, como se financia esta actividade?
A parte económica é a máis complexa. Os nosos recursos veñen principalmente das cotas dos asociados e dos que participan nas actividades, especialmente cando facemos viaxes longas. Somos socios e socias os principais financiadores. Despois, están as convocatorias públicas de axudas en Deportes e Cultura, que sacan a Xunta, a Deputación e o Concello. Tamén temos algunha pequena colaboración a modo de doazón e patrocinio de empresas privadas. E coma todos os colectivos, venta de algunha camiseta o cousas máis esporádicas. Estamos intentando mellorar a nosa financiación, dende que perdemos o convenio de colaboración (que foi un gran logro ter tal aporte), perdemos estabilidade.
Cal é a labor deste club?
O noso principal cometido son as rutas que facemos no concello de Lalín. Entendemos que todas as parroquias do noso municipio teñen moitos aspectos de interese en canto a natureza e patrimonio, xunto con as persoas que viven como as que viviron nelas. As rutas son as principais actividades, pero tamén facemos viaxes por Galicia, España e o mundo para o proxectar e visibilizar de Lalín como destino atractivo. Cada vez que imos por aí, identifícannos co logo e polo nome do club. E así, máis tarde, poden vir eles a coñecer a zona.
Lembra algunha vez que acadaran este obxectivo?
Por exemplo, na derradeira Feira Alvariza, que facemos unha colaboración coa asociación de apicultura, veu un de Mallorca. Estivo con nós no roteiro e explicámoslle o tipo de natureza e patrimonio que tiñamos aquí, que é bastante diferente. Chamáronlle especialmente a atención as alvarizas, que son realmente monumentais e quizais tamén descoñecidas. Foi un momento moi especial.
Cal diría que é a súa ruta lalinense preferida?
É difícil porque queremos a todas as parroquias por igual. Creo que non me decantaría por unha ruta, se non por partes de traxectos en varios dos camiños. Gústanos rescatar os sendeiros antigos que moitas veces escóndense debaixo das silvas. Dache unha ledicia adicional recuperar historia e cultura para a zona: no Camiño dos Arrieiros pola Xesta, na de Camposancos, etc.
Por último, se pode contar cales son os proxectos para conmemorar o 10 aniversario do club.
A celebración principal é repetir a primeira andaina que fixemos o outono de 2015, que foi a Ruta dos Pazos e Ponte Taboada. Para nós é unha forma de revivir aquel momento e tamén ver todo o que fomos evolucionando. Daquela participaran 250 persoas, e agardo poder repetir a experiencia. A maiores temos pensado organizar unha pequena mostra con arquivo fotográfica da nosa historia. Agardamos poder facela antes de final de ano, no Café de Mili ou nalgún espazo que nos ceda o Concello.
