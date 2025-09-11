Cabanelas estudia imitar el sistema de permuta de tierras de Gueifas

La directora general de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), Paz Rodríguez, visitó este martes el Concello de A Estrada junto a un equipo técnico de la entidad. El desplazamiento se produjo a petición del alcalde estradense, Gonzalo Louzao Dono, con el objetivo de mantener una reunión informativa con vecinos de Cabanelas, en la parroquia de Liripio. Los residentes de esta zona rural mostraron su interés en replicar el modelo de movilización de tierras mediante permutas de especial interés agrario que recientemente se llevó a cabo en la parroquia de Agar, concretamente en la aldea de Gueifas.

En el encuentro participó también la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, debido a la proximidad de Cabanelas con el término municipal forcaricense. Durante la reunión, tanto la directora general como el alcalde de A Estrada felicitaron públicamente a los vecinos de Gueifas por su ejemplo. Uno de los propietarios implicados en aquel proceso intervino para relatar de primera mano su experiencia ante los presentes. En apenas un año, los residentes de Gueifas lograron movilizar unas 9 hectáreas de terreno, reduciendo de más de 30 parcelas iniciales a tan solo 14 fincas resultantes, lo que les permitirá emprender un aprovechamiento forestal conjunto y con mayor rentabilidad.

Los vecinos de Cabanelas recibieron ayer información detallada sobre los requisitos, tipologías y posibilidades de las permutas voluntarias, valorando la viabilidad de aplicarlas a la amplia superficie agrícola de su entorno. Louzao destacó que «la iniciativa de los vecinos de Cabanelas es muy loable» y explicó que «desde el Concello entendimos que se trataba de un espacio idóneo para aplicar este sistema». Según el regidor, la petición de asesoramiento a Agader busca que «A Estrada pueda contar con más núcleos que reorganicen la propiedad con la intención de dar utilidad y futuro a las tierras, aportando valor y solución a la fragmentación histórica que caracteriza al territorio gallego».

La directora general recordó, además, que el pasado mes de julio Agader anunció una orden de ayudas dotada con 100.000 euros para los años 2025 y 2026, destinadas a fomentar este tipo de procesos. Estas subvenciones cubrirán gastos de asesoramiento técnico y jurídico, trabajos de acondicionamiento y tramitaciones registrales o notariales. Como novedad, se incluyen por primera vez ayudas específicas para asesoramiento profesional, una demanda expresada directamente por los propietarios que quieren embarcarse en iniciativas de movilización de tierras.

El Concello da Estrada confía en que la experiencia de Cabanelas siga el camino abierto por Gueifas y pueda convertirse en un ejemplo de dinamización rural. Con la reorganización de parcelas, los vecinos no solo ganan en eficiencia productiva, sino que también se abren nuevas oportunidades para proyectos forestales, agrícolas o incluso de turismo sostenible.