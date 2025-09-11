El BNG pide que se convoque de nuevo la plaza de pediatra en Lalín

El BNG reclama a la Xunta que convoque de nuevo el proceso selectivo de plazas de difícil cobertura que garantice el servicio de pediatría por las tardes en el CIS de Lalín. La diputada Ariadna Fernández defenderá en una Proposición No de Ley que la administración garantice también las tres plazas de pediatría en horario matinal y, al mismo tiempo, que asuma la solicitud del ayuntamiento respecto a la atención primaria. Lo que se reclama en concreto es más personal en pediatría, pero también en las especialidades de psicología y psiquiatría en el Centro Integral de Saúde.

Además, Fernández preguntará al gobierno gallego si considera que la atención sanitaria a niños y adolescentes está garantizada por las tardes [la especialidad incluye a los de Lalín, Agolada y Rodeiro] o si analizó los motivos que subyacen tras la falta de interés de los profesionales de pediatría por cubrir la plaza de pediatría. Y dice, en este sentido, que serán más de 2.000 menores los que se queden de nuevo sin poder a acudir a este servicio por las tardes.