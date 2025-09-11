La ampliación del instituto Aller Ulloa dará comienzo en otoño
Las obras de ampliación del IES Ramón Aller de Lalín darán comienzo este otoño. Estas son las previsiones que maneja la Consellería de Educación, una vez que todavía está pendiente la firma del contrato con la adjudicataria y otros trámites administrativos.
Los trabajos serán acometidos por la UTE Melcor Ábaco importe total de 3.259.494 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado en 12 meses. La nueva edificación tendrá de 2.100 metros cuadrados, donde se instalará un Polo Creativo, además de espacios para los ciclos de la familia profesional de Informática y comunicaciones. La edificación, en tres plantas, estará dotada de aulas, talleres, laboratorio, un espacio de foro y locales técnicos.
Laxeiro
Las obras en el IES Laxeiro de reforma del sistema contraincendios están casi listas y en dos semanas también se finalizará la pasarela que conectará el patio con la planta alta.
