Afoutes presenta el Encontro Tradicional Antonio Fraguas
REDACCIÓN
Cerdedo-Cotobade
La Asociación Cultural Afoutes do Canón de Pau presentó el II Encuentro Tradicional Antonio Fraguas con música y folclore de Galicia y Portugal. Tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, a partir de las 18:30 horas en la plaza de A Chan, en Carballedo. El evento contará con las actuaciones de la A.C. Afoutes do Canón de Pau, Afoutiñas, o Grupo de Gaitas Atlántida de Matamá (Vigo) y el Grupo Folclórico de Ganfei (Valença, Portugal), consolidando así la dimensión transfronteriza e intercultural de esta celebración.
