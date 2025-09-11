La ADC Guimarei, haciendo parroquia

La Asociación Deportiva y Cultural Guimarei puede presumir de haber vivido mucho a lo largo de sus casi dos décadas de vida. Fundada en 2007, esta entidad, apadrinada por el escritor Xosé Luna y por el ciclista gallego Ezequiel Mosquera, tuvo durante mucho años una intensa actividad. Entre esas cosas de las que presume está el hecho de contar con una biblioteca propia, algo que tienen pocas parroquias; de haber creado un equipo de fútbol y otro de BTT; de albergar un club de radiocontrol; y en general de haber organizado y participado en un gran número de actividades culturales, solidarias y sociales. Si a eso le sumamos que pertenecen a la parroquia de A Estrada con más habitantes, completamos el cóctel perfecto de orgullo.

Equipo de radiocontrol. / Cedida

En los últimos años sin embargo, la entidad había ido disminuyendo su actividad. Por eso sorprendió la convocatoria de la Semana Cultural de Guimarei, ahora con una nueva directiva al frente. «Hace años organizábamos actos culturales que íbamos repartiendo uno en cada mes o cada dos meses. En esta ocasión apostamos por hacer una Semana Cultural, concentrando todos nuestros esfuerzos en crear un programa de una semana. Decidimos además hacerla coincidiendo con las fiestas de Guimarei, que son el 20 y 21, sábado y domingo. Es una forma de darle impulso a las fiestas y de hacer parroquia entre todos, la comisión de fiestas por un lado y nosotros, por otro. Es una forma de hacer una parroquia mejor», explican desde la directiva.

Estreno de la Biblioteca Xosé Luna. / Cedida

La idea era traer un poco de todo, tocando todos los palos. «Hay que destacar que todos los invitados vienen de una forma altruista. Nadie nos cobra. Es algo de lo que estamos muy agradecidos. Es una forma de hacer cultura y sin gastar dinero», añaden. La mayor parte de los actos se van a realizar en el local de la asociación menos mañana, que va a ser en la iglesia de Guimarei. El concierto de Manole de Felissa va a ser fuera de la iglesia en el atrio, si las condiciones climatológicas dejan.

Colecta de tapones para ayudar a un niño enfermo. / Cedida

«Estamos muy contento con el programa cultural. Dimos llenado toda la semana e incluso dos días más para llegar al comienzo de la novena. No nos cansamos de dar las gracias a todos los participantes. Por ejemplo, Elena Velasco, una artista que viene de Lugo y quería estar aquí. Hizo un esfuerzo para poder venir de manera desinterada. Gracias a eso podemos contar con esta exposición aquí en Guimarei. Para hacer algo así tienes que tirar siempre de amigos, contactos y favores.

Equipo de fútbol y BTT. / Cedida

La ADC de Guimarei organiza desde hoy hasta el día 19 su Semana Cultural. Arranca con la inauguración de la exposición ‘Cicatriz’, de Elena Velasco, en el local social a las 19.00. Mañana actúa la Coral Polifónica de Berres y Xosé Luna protagonizará un recital poético (21.00). El lunes 15 en el local social actúan Padre Xiao y Mago Toño, a las 21.00. El martes, a la misma hora habrá un concierto de Manoele de Felisa. El miércoles 17 está programada la batukada ‘Latexo e percusión’, en el local social, a las 20.00. Remata con Manu Carbón el 18 (21.00) y el laboratorio de experimentación escénica Darlle Bolo el 19.